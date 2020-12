The Best: Robert Lewandowski es el mejor jugador del mundo

Luego de un fantástico año, donde se canceló la entrega del Balón de Oro, los premios The Best de la FIFA premió al polaco Robert Lewandowski.

Este jueves, se celebró de manera virtual una nueva gala de los premios The Best de la FIFA, donde se premió al mejor jugador de este particular 2020, además de varios premios adicionales. Finalmente, el ganador fue el que más lo merecía, el delantero polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, quien ganó todo con su equipo y no se cansa de marcar goles.

El jugador de 32 años superó en las votaciones a nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, siendo el cuarto jugador en recibirlo desde su creación en 2016. Se une a Cristiano Ronaldo (2016 y 2017), Luka Modric (2018) y Lionel Messi (2019). Lo suma a sus reconocimientos personales, junto al premio de la UEFA de este mismo año.

Los demás premios en la gala de The Best

Mejor portero: Manuel Neuer de Bayern Múnich

Mejor portera: Sarah Bouhaddi de Olympique de Lyon.

Premio Puskas de la FIFA: Heung-Min Son del Tottenham Hotspur con su gol al Burnley en Premier League

Mejor técnico del fútbol femenino: Sarina Wiegman, entrenadora de los Países Bajos.

Mejor técnico: Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool.

Premio ‘Fair Play’ de la FIFA: Mattia Agnese por haberle salvado la vida a otro jugador en un partido del ascenso italiano.

Mejor fan: Marivaldo Francisco da Silva, seguidor de Sport Recife que caminó 60 kilómetros para ver a su equipo.

FIFA FifPro Wolrd 11, femenino: Christiane Endler; Lucy Bronze, Millie Bright, Wendie Renard; Tobin Heath, Delphine Cascarino, Vero Boquete; Tobin Heath; Pernille Harder; Megan Rapinoe; Vivianne Miedema

FIFA FifPro Wolrd 11: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk, Alphonso Davies; Joshua Kimich, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski.

The Best a la mejor jugadora del 2020: Lucy Bronce, campeona del mundo con Estados Unidos.