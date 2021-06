Tabla de posiciones tras la fecha 8 y próxima jornada de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022

Terminó la jornada 7 y 8 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 que dejó a Brasil más líder que nunca y el apretón en la parte baja de la tabla.

Después del ‘scratch’, la selección que mejor le fue en esta doble fecha fue Colombia que repuntó y hoy, luego de seis partidos, es quita y está en zona de repechaje. Uruguay fue una de las más damnificadas tras solo sumar dos unidades. Perú ganó su primer partido y sigue con ilusiones de ir al Mundial.

+ Carlos Antonio Vélez: “¡Muriel tiene unas llanticas iguales a las mías y ya preocupa!”

+ Lionel Scaloni y la bronca del empate sobre el final de Colombia ante Argentina

Tabla de posiciones tras la fecha 8 de las Eliminatorias

Próxima fecha de las Eliminatorias

2 de septiembre del 2021



Bolivia vs. Colombia

Chile vs. Brasil

Ecuador vs. Paraguay

Perú vs. Uruguay

Venezuela vs. Argentina

Las delegaciones seguirán juntas por estos días para ultimar detalles y encarar lo que será la Copa América 2021, la cual se realizará en Brasil tras el no a Colombia y Argentina, quienes desde un comienzo eran los anfitriones del campeonato más antiguo del mundo.

La Copa América iniciará este domingo 13 de junio con el partido entre Brasil vs. Venezuela y Colombia ante Ecuador. El campeón se conocerá hasta el 10 de julio, día en el que está programada la gran final.