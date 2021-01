Sí, ¡lo dijo Pep Guardiola! “Sin Juanma Lillo, Manchester City no sería…”

Hubo rueda de prensa en Manchester City tras el triunfo sobre Sheffield United (1-0, gol de Gabriel Jesus) y llegaron los elogios de Pep Guardiola a Juan Manuel Lillo.

El asistente que trabaja en su cuerpo técnico, conocido en Colombia por haber sido el DT de Millonarios y Atlético Nacional, está altamente considerado por Pep Guardiola. El entrenador catalán no se cansa de repetirlo. Este sábado lo ha hecho una vez más, luego del resultado que llevó a Manchester City a lo más alto de la tabla de posiciones una vez más. Sumó 44 puntos, 3 más que el segundo (Manchester United), y con un juego menos disputado.

“Nos ha ayudado mucho. Sin su influencia sería imposible estar donde estamos en la tabla”, empezó diciendo Pep Guardiola sobre Juanma Lillo. Y agregó: “Me conoce perfectamente, sabe lo que necesito en el momento justo. Juanma tiene un sentido especial para ver cosas que yo no veo o leer situaciones del partido difíciles de encontrar para mí”.

Ellos se conocen hace varios años. Desde junio de 2020 están trabajando juntos nuevamente. Pep Guardiola lo llevó como asistente, luego del trabajo que tuvo Juan Manuel Lillo en Atlético Nacional y en el fútbol japonés, dirigiendo nada menos que Andrés Iniesta y David Villa en Vissel Kobe.

“En los malos momentos me hace sentir tranquilo y me hace ver la situación real del equipo, más allá del resultado, sea bueno o malo. Tiene una visión que yo no tengo. Juanma Lillo es especial, ha sido muy importante en este periodo”, agregó el entrenador catalán que está compitiendo por ganar una vez más la Premier League. En su palmarés ya hay un par de títulos de la competencia, además de una FA Cup, 3 EFL Cup y 2 Community Shield.

“En los entrenamientos nos ayuda, sobre todo, en aspectos defensivos y hablando con los jugadores, más especialmente con los latinos, por el tema del idioma. Juanma Lillo es muy importante para mí”, concluyó Pep Guardiola sobre su asistente en esta nueva campaña con Manchester City.

Tabla de posiciones de la Premier League 2020-21