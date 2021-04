¡Sí, así lo dijo el mismísimo Valenciano! “Hoy me quito el sombrero con Amaranto”

Más allá de caer derrotado en La Paz, el Junior dirigido por Luis Amaranto Perea sorprendió hasta a sus críticos. Pasó con Iván René Valenciano, quien varias veces antes ha hecho públicas sus críticas hacia el DT.

Esta vez no fue así. Luego del 2-1 de Junior en La Paz ante Bolívar, el goleador histórico del equipo rojiblanco y hoy en día panelista en ESPN, solamente tuvo palabras elogiosas hacia la escuadra y, sobre todo, hacia el trabajo de Luis Amaranto Perea. Al hablar del juego en ESPN FC Radio, lo dijo abiertamente.

“Hoy me sorprendió mucho lo de Teo, físicamente me sorprendió lo que corrió, lo que colaboró en defensa y que cuando tenía la pelota aguantaba. Hacia jugar el equipo en la tenencia de la pelota”, fue lo primero que dijo. Arrancó sus buenos comentarios destacando a Teófilo Gutiérrez como uno de los mejores de la cancha.

Luego agregó: “Hoy el éxito de Amaranto Perea es poner a Homer Martínez. Te soy sincero: Junior me sorprendió desde lo defensivo, desde lo físico y con los respaldos. La verdad, hoy me quito el sombrero con Amaranto. Hizo lo que tenía que hacer. No era fácil jugar en la altura. No íbamos a ver un Junior ofensivo que fuera a buscar el resultado. Era un equipo que tenía que defenderse y defenderse bien. Creo que el arte de defenderse hoy lo aplicó muy bien desde todo punto de vista. En lo personal me quedo muy contento. Al principio pensé que le iban a meter 5, sí se salvó, pero las aproximaciones las paga la lotería”, concluyó.

Valenciano: "Me sorprendió el partido de Junior y también el de Teo"#ESPNRadioColombia 'El Bombardero' elogió el aporte defensivo y ofensivo de Teófilo Gutiérrez en La Paz y aseguró sentirse muy tranquilo y a gusto con el trabajo del equipo. pic.twitter.com/JGDUra5m3s — ESPN Colombia (@ESPNColombia) April 9, 2021