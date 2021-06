Sergio Agüero regaló relojes a los empleados del Manchester City

Sergio Kun Agüero se despidió del Manchester City con un lindo detalle de su parte para cada miembro del staff en el club inglés.

El delantero argentino de 32 años, quien acaba de ser confirmado como nuevo integrante del FC Barcelona, dejó el Manchester City tras 10 años, convertido en el goleador más importante de toda la historia del club.

Agüero sabe que en dicho club pasó varios de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Muchos amigos y agradecimientos. También regalos porque se filtró algo bastante especial que hizo el atacante con los empleados del equipo técnico en el City.

Sergio obsequió a cada integrante del staff un reloj. Fueron dos modelos distintos: Entregó relojes Hublot, que están valuados en 1.000 libras. También Tag Heuer, cuyo precio se estima entre los 1.200 y 1.650 libras. Estas piezas también tenían grabadas un mensaje: “Gracias, Kun Agüero”.

Para completar los gestos especiales de su parte, el atacante argentino sorteó entre los empleados del Manchester City su camioneta Range Rover, valuada en 40.000 libras. Por fortuna para el Kun, quien se ganó el vehículo fue un empleado, a quien el Kun tenía gran estima.

Medios ingleses también dieron detalles de los gestos muy especiales que tenía el jugador argentino con la planta laboral del club. Por ejemplo, participaba en una especie de fondo que recaudaba dinero para pagar bonos dos veces al año a todos los empleados del club.

