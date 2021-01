Será final brasileña en la Copa Libertadores: adiós a Boca Juniors

Foto: GETTY + oneFootball

Con goleada sobre Boca Juniors, Santos ratificó su lugar en la final de la Copa Libertadores y habrá un duelo Paulista en el Maracaná.

Después de que River Plate no consiguiera clasificarse frente a Palmeiras, llegó el turno para Boca Juniors, que con un global de 0 – 0 en el marcador tenía que enfrentarse al Santos, en territorio brasileño. Sin embargo, el partido fue lo menos esperado para los dirigidos por Miguel Ángel Russo y terminaron goleados y eliminados de la peor forma, pues incluso terminaron con un jugador menos.

El juego comenzó en desventaja para Boca muy rápidamente, pues tras una confusión en el área, el volante Diego Pituca terminó cazando un balón y puso el 1 – 0 en el marcador. Así se terminó la primera mitad y el juego pedía a Edwin Cardona, pero Russo optó por otros cambios y al minuto 51 ya lo perdía por tres goles.

Con esta diferencia en el marcador, los jugadores de Boca entraron en un desespero para nada conveniente, pues se perdieron increíbles oportunidades de gol y para colmo de males, el colombiano Frank Fabra cometió una falta terrible sobre el jugador Marinho y terminó siendo expulsado cuando su equipo más lo necesitaba.

Sebastián Villa también fue titular y estuvo durante los 90 minutos, pero no fue incisivo en el marcador y no generó acciones de peligro. Jorman Campuzano también estuvo todo el juego y pasó desapercibido. Al final, Cardona no vio minutos en un partido que estaba hecho para él y Boca Juniors terminó eliminado, mientras que Santos acompañará a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores.