Sebastián Viera se disculpa por pelea contra Millonarios

El arquero, ídolo y capitán del Junior de Barranquilla ofreció sus más sinceras disculpas por los incidentes ocurridos el pasado fin de semana contra Millonarios.

El uruguayo fue uno de los que tuvo participación en la trifulca desatada al final del compromiso en Bogotá, donde Millonarios se impuso por 2 – 0 y sentenció así su paso a la serie de disputa por el título que lo enfrenta ahora al Deportes Tolima.

Viera agredió a Ricardo Márquez, de quien se dijo en el reporte arbitral fue quien incitó la bronca, con su forma desmedida de comportarse frente a los integrantes del cuadro visitante.

Por cuenta de su comportamiento, al portero uruguayo le fueron asignadas tres fechas de sanción, más una multa económica.

En su cuenta oficial de Twitter el arquero al servicio del Junior de Barranquilla se refirió a lo sucedido y ofreció disculpas, entendiendo que este tipo de comportamientos no deben presentarse en el fútbol profesional.

Agacho la cabeza, no solo por la derrota, si no para ofrecer unas sinceras disculpas por mi comportamiento. En 18 años de profesionalismo muy poco he perdido la templanza que me caracteriza. Fui provocado, y la impotencia jugó en mi contra. Me equivoqué y no hay excusa.

— Sebastian Viera (@sebavierareal) June 17, 2021