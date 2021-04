Santa Fe y Junior enfrentarán, en la Libertadores, a la nueva ‘joya’ del Manchester City

Empezó la Copa Libertadores para los equipos colombianos, dejando un balance negativo, pues solamente ganó Atlético Nacional, teniendo en cuenta los cuatro que hay en acción.

Anoche jugaron Junior ante Santa Fe por la primera jornada de la fecha 16 del grupo D de la Copa Libertadores, espacio que comparten con River Plate (Argentina) y Fluminense, para muchos, los favoritos del cuadrangular.

Precisamente, la próxima semana tanto Santa Fe y Junior volverán al ruedo internacional. Los Cardenales recibirán en Techo a Fluminense, mientras que el Tiburón visitará a River Plate en el Monumental.

Ante esto, se conoció en las últimas horas que el Manchester Cuty de Pep Guardiola fichó a un jugador del ‘Flu’. Se trata de Kayky, una de las joyas del cuadro brasilero, quien será propiedad de los citizens por la jugosa cifra de 12 millones de euros.

“Estamos encantados de confirmar que hemos llegado a un acuerdo con Fluminense con respecto a la futura transferencia de Kayky. El delantero adolescente permanecerá en el Fluminense hasta el final de la temporada brasileña”, informó el equipo de Manchester.

