Ruggeri y la fuerte crítica a Sebastián Villa tras volver con Boca

Oscar Ruggeri fue muy directo con sus declaraciones sobre el jugador colombiano que volvió a jugar mientras atraviesa un proceso legal por violencia intrafamiliar.

Este domingo, el delantero colombiano, Sebastián Villa, volvió a jugar un partido oficial con Boca Juniors desde marzo, luego de que fuera denunciado por su expareja, Daniela Cortés por violencia intrafamiliar. Finalmente, el jugador volvió a ser considerado por Miguel Ángel Russo, pero desató la ira del exjugador de la Selección Argentina en el programa ESPN F90, donde explotó contra la decisión de Boca de ponerlo a jugar nuevamente.

Ruggeri fue tajante con sus declaraciones. “Un día aparece la piba con la cara lastimada y después está todo igual, sigue como si nada, no es así la vida. Yo tengo tres hijas y ‘las pelotas’ va a jugar. Yo aplaudí lo que había solucionado Boca con él, dije muy bien, ahora digo ¡muy mal!. Yo con los cobardes estos que le pegan a las pibas no tranzo nada, cero“.

Y continuó: “Yo pensaba que estaba claro, que no jugaba hasta que la justicia argentina diga que pasó. Yo dije, que siga cobrando porque tiene contrato, que siga entrenando porque es un trabajo, pero jugar no, muy mal Boca. Aquí se equivocaron, no sé si Riquelme, si Ameal, no sé, pero se equivocaron“.

En video: las declaraciones de Óscar Ruggeri.