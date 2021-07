Riquelme estalló contra la Libertadores: “Es ordinario lo que está pasando”

Boca Juniors terminó eliminado de Copa Libertadores 2021 a manos de Atlético Mineiro, luego de caer por 3-1 en la definición por penales durante la serie de octavos de final. El partido fue polémico por la anulación de goles por parte del VAR, lo que encendió las protestas de los argentinos.

Juan Román Riquelme, vicepresidente y director del Consejo de Fútbol del cuadro Xeneize se regó en contra del torneo y de la participación de la tecnología de video. “Es ordinario lo que está pasando. No estamos cuidando la Copa”, expresó.

Y se refirió a lo que pasó durante la ronda a doble compromiso.“Estamos tristes, dolidos. Esa es la verdad. Jugamos dos partidos muy serios, contra uno de los favoritos en la Copa. Boca fue merecedor en los dos partidos. Metió dos goles, ganó los dos partidos y quedó afuera. ¿Cómo se entiende?”, indicó el exfutbolista en entrevista con TyC Sports y agregó: “No nos dejaron ganar”.

+ Sebastián Villa y Jorge Bermúdez protagonizaron desmanes al final del Mineiro vs. Boca

Además, el ahora dirigente se enfocó en algunas situaciones que según él incidieron en el resultado. “Lo que pasó en nuestra cancha, lo que pasó esta noche en Brasil. Lo que le pasó a Cerro Porteño (perjudicado ante Fluminense). Es todo muy raro. Realmente es ordinario lo que está pasando”, añadió.

Y continuó: “Yo tengo que felicitar a los muchachos, hicieron una pretemporada increíble, se prepararon muy bien, la gente estaba muy ilusionada. Pero cuando ganas los dos partidos y no te cobran los goles, no hay mucho más para hablar. Nos da mucha tristeza”.

Finalmente, reiteró que parecía una estrategia para sacar al conjunto Azul y Oro. “Acá no pasa lo que yo piense sobre si nos sacaron de la Copa o no. Esto es algo que sabemos todos lo que pasó. Es vergonzoso lo que pasó. Da tristeza lo que pasó. Yo me puedo hacer el boludo contestando alguna pregunta. Pero lo de hoy es vergonzoso. En el gol en la cancha de Boca no sabían cómo hacer para anular el gol. Una cosa lamentable. Los dos partidos fueron lamentables”, concluyó.