Alexis Zapata, el talentoso mediocampista antioqueño que hizo parte de la Estrella 15 de Millonarios, marcó el tanto del 1-1 de Emelec ante Deportes Tolima jugando en Lima (Perú).

El cuadro tolimense, por segunda vez en 3 partidos, empató 1-1. Ahora fue ante Emelec jugando en Perú y así se mantuvo último en el grupo. Está a 5 puntos del primer lugar.

El líder de la zona es justamente su rival de turno. Emelec llegó al partido con puntaje perfecto. Esta vez no ganó, pero sumó y así se mantiene en la cima. Alejó a un Deportes Tolima que ya enfrentó a todos los rivales de la zona y no les ganó. No lo hizo jugando en Brasil (derrota ante Red Bull Bragantino), tampoco en Ibagué (1-1 ante Talleres) y menos en Perú (1-1 con Emelec).

Allí en donde hizo las veces de local ante la imposibilidad manifiesta de Conmebol de programar partidos en Colombia por la situación de orden público en el país, empezó ganando con un gol de penalti de Sergio Mosquera. Terminó empatando con tanto de Alexis Zapata.

Goles en Deportes Tolima vs. Emelec

-Sergio Mosquera. Suele no fallar en los penaltis y por eso se hizo cargo de uno más. Acá volvió a acertar. Abrió el marcador a los 22 minutos.

-Alexis Zapata. El exjugador de Millonarios aprovechó una serie de rebotes en el área para marcar el tanto del empate con un zurdazo que recibió una floja respuesta del arquero Álvaro Montero.

Ficha técnica de Deportes Tolima vs. Emelec

Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Sergio Mosquera, John Narváez, Leyvin Balanta; Juan David Ríos (Guillermo Celis), Christian Trujillo, Jáminton Campaz; Luis Miranda, Andrey Estupiñán (Junior Hernández) y Gustavo Ramírez (José Guillermo Ortiz).

DT. Hernán Torres.

Gol: Sergio Mosquera (22m).

Emelec: Pedro Ortiz; Aníbal Leguizamón, Marlon Mejía, Luca Sosa, Bryan Carabalí; Dixon Arroyo (Jéfferson Orejuela), Jackson Rodríguez (Bryan Carabalí), Jéfferson Caicedo, Alexis Zapata; Joao Rojas (José Cevallos) y Alejandro Cabeza.

DT. Ismael Rescalvo.

Gol: Alexis Zapata (41m).

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay)

Estadio: Monumental, Lima.