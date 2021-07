Raheem Sterling y la polémica en la semifinal de la Eurocopa

Inglaterra venció a Dinamarca en la semifinal de la Eurocopa y lo hizo con una acción muy discutida por los daneses. ¿Hubo falta sobre Raheem Sterling en el área? El árbitro la sancionó, hubo revisión del VAR y se confirmó la decisión.

Fue en la prórroga. Con el marcador 1-1 y desbordando por el costado derecho, el atacante de Manchester City entró en el área y cayó al piso tras una aparente infracción de Joakim Maehle. Apenas se dio la acción, el árbitro holandés Danny Makkelie sancionó la falta. Decretó penalti y enseguida llegó la intervención del VAR.

Se chequeó y se decidió que sí había sido infracción. El VAR validó la sanción del árbitro, quien no tuvo que revisarla en pantalla. Se mantuvo en lo que vio con la infracción sobre Raheem Sterling. Penalti. Al cobre fue Harry Kane. El arquero Kasper Schmeichel atajó el balón pero terminó siendo gol porque el atacante capturó el rebote y anotó el 2-1 definitivo.

De esa forma y pese a la polémica, Inglaterra avanzó a la final. Será su primera en Eurocopa. Además volverá a jugar una final 55 años después de la anterior. La última vez fue en la Copa del Mundo 1966 en la que fue campeón siendo local. Ahora volverá a tener la oportunidad de coronarse en casa. La final ante Italia se jugará en Wembley.

Another angle – no contact. Should have been overturned. pic.twitter.com/bEEBj0sxBt

— Don Moynihan (@donmoyn) July 7, 2021