El volante de la Selección de Dinamarca, Christian Eriksen, se disponía a recibir el balón, tras un saque de banda. De repente, cayó.

La reacción de quienes estaban más cerca de él, incluyendo al asistente arbitral, fueron inmediatas para pedir ayuda. Los médicos llegaron pronto al lugar donde estaba Eriksen.

Los jugadores de Dinamarca rodearon a sus compañero, evitando con ello que la situación adquiriese alguna connotación mediática innecesaria. Lo cubrieron, mientras que en el otro extremo del campo, los demás futbolistas y cuerpos técnicos de las dos selecciones daban crédito a lo sucedido, en medio del asombro y el drama.

Los aficionados que estaban en el Parken Stadium de Copenhague se unieron en una plegaria por la salud del centrocampista. Tras varios minutos y en medio de la absoluta reserva retiraron a Christian Eriksen. La organización oficial confirmó la suspensión del encuentro entre Dinamarca y Finlandia, correspondiente a la fecha 1 en el Grupo B de la Eurocopa 2020.

Todo el planeta fútbol ruega por la recuperación del jugador, a la espera de un parte médico oficial sobre la condición del futbolista de 29 años, quien venía de una buena temporada en el Inter de Milán, campeón de Serie A. Además, fue compañero de Dávinson Sánchez en el Tottenham.

El primer reporte médico oficial confirma que Eriksen está a salvo, ha sido trasladado al hospital y se ha estabilizado. Una vez se conoció dicha información, expuesta por los altoparlantes del escenario, los aficionados aplaudieron a rabiar. La vida del futbolista no corre peligro.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021