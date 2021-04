¿Qué pasó con Teo Gutiérrez? Junior visita a River y él…

Ese reencuentro entre Teo Gutiérrez y River Plate en Argentina que aumentaba la expectativa del partido, no se dará en esta ocasión. El atacante de Junior es una de las bajas confirmadas para el duelo.

El plantel dirigido por Luis Amaranto Perea viajó a Buenos Aires con una delegación en la que no está Teo Gutiérrez. El atacante es una de las bajas sensibles del equipo para el duelo. Él y Germán Mera quedaron afuera por las recuperaciones que todavía están afrontando. Esta vez el cuadro barranquillero deberá arreglárselas sin ellos.

▶: Miguel Borja y el dato destacado de sus goles a Santa Fe

▶: Amaranto Perea, la rotación, la temperatura y la clave del triunfo de Junior sobre Santa Fe

▶: Ruggeri se burló de Mariano Closs por ver Junior vs. Santa Fe en la Libertadores

En el caso puntual de Teófilo, tiene que ver con la recuperación de una inflamación de su tendón de Aquiles. Al respecto no se han dado mayores informaciones por parte del club. El tiempo que se tomará para volver a jugar todavía es incierto. En principio se pensó que estaría en el duelo ante River Plate, pero fue imposible.

La última vez que jugó fue el 16 de abril ante Bolívar. Ese día estuvo 68 minutos en cancha. A partir de ahí se perdió los partidos ante Santa Fe en Liga y Copa Libertadores. Ahora se sumará una ausencia más, en un duelo que sería especial para él ya que en River Plate tiene una historia particular y fue dirigido por su actual DT, Marcelo Gallardo.

“Junior y River son dos amores que tengo, por lo que siento por ellos, me han dado todo. En River me trataron bien, me hacen sentir lo importante que fui allá”, dijo Teo Gutiérrez al saber que los dos equipos estaban en el mismo grupo de la fase de grupos en la actual Copa Libertadores. El reencuentro por ahora no se dará. Fue el gerente deportivo del club, Héctor Fabio Báez, el que confirmó que no viajará.

Lo que hizo Teo Gutiérrez en River Plate

Entre 2013 y 2015, Teo Gutiérrez tomó la decisión de dejar el fútbol mexicano en el que jugaba para Cruz Azul, con la idea de tener una nueva oportunidad en Argentina. Ya había jugado en Racing Club y Lanús. Ahora el reto era jugar para River Plate. Su arribo lo pidió el DT Ramón Díaz. Luego estuvo con Marcelo Gallardo.

En ese tiempo el atacante jugó 69 partidos e hizo 28 goles con el equipo. ¡Hizo parte de 4 títulos! El cuadro millonario, con él en el plantel, obtuvo el Torneo Final 2014, la Copa Sudamericana 2014, la Recopa 2014 y la Copa Libertadores de 2015 (fue parte del plantel).

Así están los grupos de la Copa Libertadores 2021