¿Qué dijo Alberto Gamero de la eliminación de Millonarios por penaltis?

Millonarios, bajo el mando de Alberto Gamero, ganó en el estadio de Deportivo Cali (1-2). Fue su primer triunfo en dicho escenario y con él llevó la serie de Copa Sudamericana a la definición por penaltis en la que cayó eliminado.

Santiago Montoya y David Mackalister Silva fallaron en sus remates y con eso se dio la eliminación de Millonarios. Fue Deportivo Cali el que avanzó a octavos de final pese a perder en el tiempo reglamentario. La tarea del elenco dirigido por Alberto Gamero se cumplió a medias. Con eso no alcanzó.

“Perdimos la clasificación en Bogotá jugando un buen partido. En los dos compromisos el equipo mostró agallas, temple, ganas, jerarquía y por momentos, fútbol. Hoy vinimos a buscar un resultado, lo conseguimos y la suerte en los penaltis fue esquiva”, dijo Alberto Gamero en rueda de prensa respecto a la eliminación.

Ahora a Millonarios, ya sin certamen internacional luego de competir solamente en 2 rondas de la Copa Sudamericana, le quedan los retos locales. Tiene 3 partidos para buscar la clasificación a playoffs en la Liga y además tiene el debut en Copa Betplay. En eso se enfocará el trabajo de Alberto Gamero al cierre de su primer año en el club.

“Estamos trabajando. Todos tienen su oportunidad. Me deja tranquilo el esfuerzo que hicieron ellos hoy. Me queda la rabia de no clasificar después de semejante esfuerzo (…). Debemos mejorar la definición y el juego aéreo defensivo. Estamos perdiendo mucho la marca. Hoy sorteamos bien el juego aéreo a pesar que nos hicieron gol de cabeza, es un aspecto a mejorar”.

-“Sabíamos que no iba a ser un partido exquisito. Deportivo Cali no iba a arriesgar nada. Se manejó, tuvimos errores. Ellos también tuvieron para aumentar el marcador. Lo que hicimos ya lo teníamos planificado”.

-“Pudimos hacer el 3-1 en los últimos minutos. Nos equivocamos y en los penaltis es una lotería”.

-“Hubo ganas, hubo jerarquía. Deportivo Cali no jugó con su titular hace tres días, nosotros sí, y Millonarios terminó corriendo al final del partido y pudo liquidar la serie. El equipo vino a proponer”.

-“A veces el fútbol es injusto. Millonarios no debería tener este puntaje, yo no me estoy desesperando. Los muchachos mostraron jerarquía”.

