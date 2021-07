Problema de egos en camerino del PSG: no quieren que Sergio Ramos firme

Sergio Ramos dejó a todos sorprendidos cuando decidió desvincularse del Real Madrid. La vida siguió y ahora está a punto de fichar con el Paris Saint Germain y mientras en el cuadro español lo lloran, en el parisino, sus futuros compañeros, no quieren que llegue al club.

Según los medios internacionales, el defensor ya tendría listo el acuerdo con el conjunto francés, el cual actuó rápidamente al ver que quedó como agente libre y le hizo una oferta para conformar un plantel de ensueño (incluso ya están en negociaciones con Lionel Messi). El PSG le propuso un contrato por dos años, que justamente era lo que futbolista quería y el Merengue le negó.

Tan solo faltarían entonces el aval médico, posterior a los exámenes requeridos y la firma, para unirse al mismo tiempo que Winjnaldum, que ya fue oficializado, y Achraf y Donnarumma, que serán anunciados en las próximas horas.

+ Es oficial: Rafa Benítez es el nuevo técnico del Everton FC

Sin embargo, el portal Le Parisien asegura que estos refuerzos no son bien vistos por los integrantes del plantel, porque argumentan que no son necesarios y que con Marquinhos y Kimpembe es suficiente, además que tienen claro que Ramos no llegará al banquillo, por lo que uno de los anteriores tendrá que sacrificarse.

Por el lado de Donnarumma el tema es de competencia con Keylor Navas, el cual ya tuvo suficiente en el Merengue, cuando fue relegado por Courtois. En esta ocasión, el exportero del AS Milan tampoco querrá cambiar titularidad por suplencia, por lo que el costarricense ya habría demostrado su inconformidad.

Y por último, a la mayoría le molesta que los nuevos entren con sueldos altos, al nivel de Neymar Jr. o Mbappé, que son los mejores pagados, y el resto sienten que son realmente los sacrificados que trabajan por los resultados.