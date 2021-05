Presidente de Santa Fe y la consecuencia por decir que “River es consentido por Conmebol”

Cuando se confirmó que el partido entre Santa Fe y River Plate no se jugaría en Colombia, el presidente del equipo bogotano habló en la prensa argentina y dejó tal declaración que le trajo un problema.

Al no poder jugar en Bogotá ni en Armenia, en Santa Fe intentaron llevar el partido a Quito. No se dio. Al respecto le preguntaron a Eduardo Méndez en entrevista en TyC Sports. “Sí se lo propuse al presidente de la Federación (ir a Quito), pero la Conmebol no lo admitió. Usted sabe que River Plate es un equipo importante, un equipo consentido por la Conmebol y por lo tanto ahí teníamos una desventaja también”, dijo.

▶: Lo que dijo Marcelo Gallardo por el cambio de sede para Santa Fe vs. River Plate

▶: Santa Fe viaja a Paraguay sin uno de sus jugadores más importantes

▶: Eduardo Méndez: “River es un equipo consentido de Conmebol”

Y agregó: “Es un equipo querido por la Conmebol, uno no puede negar eso. Consentido y uno no puede entrar a discutir que es un equipo grande de Sudamérica y por tanto hay que respetarlo… River no tenía ninguna obligación y la Conmebol aceptó la posición de River y no cambió la localía (…). Quiero que entienda, no quiero generar polémica. Le estoy diciendo que usted habla en el mundo de River, de Boca y son equipos importantes. Entiendo que no esté de acuerdo conmigo y no voy a entrar a discutir. Estoy dando una declaración. Hay equipos que tienen más poder que otros no solo en Conmebol, si no en AFA y en Colombia”.

Pues bien, al respecto la Conmebol ya se manifestó. ¡Le abrieron una investigación! El ente que rige el fútbol en Sudamérica analizará lo que dijo y las razones. Quizá tenga algún tipo de sanción. Al respecto habló en Blog Deportivo (Blu Radio) y evitó seguir hablando al respecto.

“Me toca guardar silencio, no puedo hablar, estoy en curso de una investigación disciplinaria y por lo tanto prefiero entrar en el silencio mientras aclaro con las autoridades deportivas la situación (…) Toca tener silencio administrativo”. Ahora deberá esperar de qué se trata la investigación.

Lo que dijo Eduardo Méndez en TyC Sports sobre River Plate