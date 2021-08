¿Por qué se va Leo Messi del Barcelona? Lo que hay que saber

Si según el comunicado del Barcelona, tanto el club como Leo Messi llegaron a un acuerdo y hay intención de las partes de firmar un nuevo contrato, ¿por qué el futbolista no seguirá ligado a la institución?

Es lo que informó el Fútbol Club Barcelona este jueves. “A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club”, dice el comunicado.

¿Cuáles son esos obstáculos económicos y estructurales?

Este punto hay que entenderlo de la siguiente manera: El Fútbol Club Barcelona, a la fecha, no ha ampliado suficientemente el límite salarial para poder inscribir al capitán. Datos de prensa en Cataluña informan que el club ha perdido más del 30% de sus ingresos habituales durante la pandemia. A eso hay que agregarle el valor de la plantilla actual, con salarios muy altos que hacen que su tope salarial esté sobrepasado y, por lo tanto, limitado para poder inscribir nuevas fichas.

La de Lionel Messi es una nueva, más allá de ser un jugador que estuvo la temporada anterior con el club. Ese contrato se terminó y para que siga con ellos debería firmar uno nuevo. Eso ha dificultado la situación. Y finalmente hay que decir que el Barcelona, al no haber vendido suficientes futbolistas para generar ingresos y no haber reducido otros salarios, está excedido en las cifras que necesita para hacer la inscripción del argentino.

El criterio de LaLiga en este punto, recuerda Goal, está basado en la diferencia entre los ingresos del club y los gastos que no tengan que ver con la plantilla deportiva. Esa cifra resultante es la que conforma el límite salarial, que incluye los salarios de la primera y segunda plantilla, staff técnico y las amortizaciones anuales de los fichajes.

Según cálculos de la prensa española, el Barcelona debía bajar su masa salarial en 200 millones de euros. Está en ese proceso y en este momento no cumple los requisitos legales a nivel económico para hacer un movimiento como el de contratar a Lionel Messi.