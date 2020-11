¿Por qué Messi fue suplente con el Barcelona?

GETTY + OneFootball

El astro argentino no fue inicialista en la victoria del Barcelona 5-2 ante el Betis por la fecha nueve la La Liga.

Desde hace más de un año Leonel Messi no conocía qué era iniciar un partido con el Barcelona desde el Banquillo ¿La razón? En la antesala del encuentro ante el Betis, varios periodistas españoles mencionaban que el argentino estaba resentido de su tobillo, motivo por el que prendió las alarmas en Argentina por la fecha FIFA que se viene la próxima semana.

No obstante, el segundo entrenador, Alfred Schreuder, manifestó que “no estamos hablando de una lesión, simplemente es que no está fresco”, contradiciendo así a todas las especulaciones que se habían dado por la no titularidad de Messi, en donde argumentó que “ son muchos partidos y ya lo dijo Koeman, si alguien no está fresco al máximo es mejor que empiece el partido en el banquillo”.

Ya en el partido, el atacante argentino ingresó en la segunda mitad, donde solo le bastó 3 minutos para hacerse notar y marcar diferencia al momento de asistir sin tocar el balón para Antoine Griezmann anotara el segundo gol y darle así la victoria momentánea a su equipo (2-1).

Minutos después Leonel Messi ratificó la victoria del conjunto `Azulgrana` tras convertir en doble oportunidad: 61` de penalti y al 82` para decretar el 4-2 momentáneo en el partido que el Barcelona ganó por 5-2.

Así fue el once inicial del FC Barcelona ante el Betis por La Liga:

Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong; Dembélé, Pedri, Ansu y Griezmann.

Cabe recordar que `Leo` Messi no era suplente con el Barça en La Liga desde el pasado 21 de septiembre de 2019 cuando su equipo perdió (2-0) ante el Granada, en donde entró después el descanso por Carles Pérez.