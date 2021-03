¡Por los puestos de Champions! Una vez más James fuera del Everton, ahora ante Chelsea

Everton visitará esta tarde al Chelsea en el Stamford Bridge por la fecha 27 de la Premier League. Ambos conjuntos se juagarán la permanencia dentro de los puestos de privilegio que dan puesto a torneos europeos.

Everton llega a este compromiso en la casilla 5 con 46 unidades, uno menos que el Chelsea que es cuarto con 47 unidades con un partido de más. El compromiso entres ‘Blues’ ante ‘Toffes’ se disputará este lunes a partir de la 1:00 p.m. (hora colombiana).

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦! 🚨

2️⃣ changes as Allan and Sigurdsson come in for Doucouré and Bernard.

COYB!!! 💪 #CHEEVE pic.twitter.com/v2leJwGaY1

— Everton (@Everton) March 8, 2021