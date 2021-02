Polémica expulsión para Atalanta en el juego ante Real Madrid

Parejo juego entre Atalanta ante Real Madrid por los octavos de final de la Champions League en el estadio Atleti Azzurri, de Bérgamo.

Transcurrían 17 minutos del partido entre Atalanta frente al Real Madrid donde se vio la primera gran polémica del partido. Pues el árbitro alemán, Tobias Stieler, expulsó a Freuler tras una falta al borde del área contra Ferlan Mendy que, por su rápido regate, cayó metros adelante.

Ante esto, el juez central pitó falta a favor de Real Madrid y expulsión para el volante de Atalanta, generando así polémica porque no fue penalti y tampoco era último hombre, que se determina como última opción. En dicha jugada no hubo intervención del VAR y finalmente hubo cobrp a favor del equipo dirigido por Zinedine Zidane.

Así las cosas, el equipo de Bérgamo tuvo que replantear el compromiso y jugar con 10 gran parte del primer tiempo en el compromiso que va 0-0 parcial (nota publicado a los 30 minutos del primer tiempo).

Red card to Freuler from Atalanta at minute 17 that he plays against Real Madrid in the Champions League. pic.twitter.com/TWidMpIuY1

