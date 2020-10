Petr Cech ahora es directivo y jugador en el Chelsea

Crédito: GETTY + OneFootball

El histórico portero checo salió de su retiro y está de vuelta a la acción con los ‘Blues’. Fue inscrito la plantilla oficial del equipo para la Premier League.

Una posible emergencia por Covid-19 al interior del Chelsea, habría obligado al cuerpo técnico del club echar mano de uno de sus directivos para completar la plantilla de 25 jugadores inscritos para la Premier League. Se trata de nada más y nada menos que de Petr Cech, quien había anunciado su retiro en 2019 tras finalizar la temporada con Arsenal.

El guardameta de 38 años venía desempeñando el cargo de director deportivo, siendo importante en las incorporaciones del más reciente mercado de fichajes del equipo, incluyendo al portero Edouard Mendy, quien fue inicialista en el último juego de Champions League por encima de Kepa Arrizabalaga y Willy Caballero.

Después del partido frente al Sevilla, el técnico Frank Lampard, habló sobre la inclusión de su excompañero en cancha. “No es por romanticismo. Petr lleva entrenando un tiempo con los porteros. Está en forma y es relativamente joven. Pete dejó de jugar cuando podría haber seguido para ocupar el rol que tiene en el Chelsea e hizo bien. Ahora, tenemos un hueco en la plantilla y este año no es como los demás por culpa de la Covid. Era fácil. Petr seguirá haciendo su trabajo normal pero está ahí por si fuera necesario”, explicó inicialmente.

“Si le veremos jugar o no, no lo sé. Depende de como avance la temporada respecto a la Covid-19 y los aislamientos. Sentía que era una estupidez no tener a Petr en la plantilla. Puede ayudar a los porteros que tenemos ya que es uno de los mejores del mundo en la era moderna. Estando en crisis no podemos pedir nada mucho mejor que tener a Petr Cech por aquí. No lo esperaba pero es que nadie esperaba todo lo que hemos visto en los últimos seis o siete meses en el mundo”, complementó.

Durante su época como portero ‘blue’, Cech logró cosechar un palmarés envidiable, con una Champions League, cuatro Premier League, cinco FA Cup, tres Copas de la liga, seis Community Shield y cuatro Guantes de Oro en la Premier.

No es la primera vez que Petr Cech sale del retiro

Si bien no ha vuelto a jugar fútbol profesional desde que anunció el final de su carrera tras la final de la Europa League 2019, el checo ya había vuelto a la actividad deportiva con el fichaje por el Guildford Phoenix, equipo de hockey de la cuarta división inglesa.