Partidos de los octavos de final en la Copa Libertadores 2020

Se llevó a cabo el sorteo para conocer cómo son los enfrentamientos que veremos en los octavos de final por la Copa Libertadores 2020.

Sin clubes colombianos, ya que ninguno cumplió el objetivo, de cualquier manera el certamen tiene en la nueva fase varios cruces demasiado interesantes para el corazón de cualquier futbolero.

Por ejemplo, según la conformación definitiva que dejó el cuadro de competencia en la Copa Libertadores 2020, existe la posibilidad de ver en la final un nuevo clásico entre River Plate y Boca Juniors. Obviamente, dependerá bastante de cómo avanzan en este camino a la gran disputa por el título del certamen.

Así mismo, los octavos de final se plantan de inmediato con esa gran expectativa de ver a clubes argentinos contra brasileros. El tradicional clásico entre selecciones, ahora desde la óptica de clubes. Racing vs. Flamengo, Boca vs. Internacional y Atlético Paranaense vs. River Plate son los enfrentamientos.

¿Cuándo se juegan los octavos de final?

Los partidos de ida están programados para disputarse entre el martes 24 y jueves 26 de noviembre. Entre tanto, los duelos de revancha tienen como fechas entre el martes 1 y jueves 3 de diciembre.

La Copa Libertadores 2020 se juega este año hasta la fase de los cuartos de final: 8 y 10 de diciembre partidos de ida, en tanto que las contiendas de vuelta quedaron para una semana después.

Semifinales: 5 y 7 de enero, con partidos de vuelta una semana después.

Para la gran final se tiene como fecha tentativa la del sábado 23 de enero o el 30 de ese mes. La sede de disputa es el estadio Maracaná.