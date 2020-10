Partidos de las Eliminatorias que se podrán ver por TV en Colombia

La segunda fecha de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 se disputará este martes 13 de octubre y Caracol Televisión transmitirá en vivo dos de los cinco compromisos programados.

El primero será el encuentro entre las selecciones de Ecuador y Uruguay que tendrá lugar en Quito. Y el segundo, será el compromiso de la Selección Colombia y Chile, en Santiago.

▶: El día en que Arturo Vidal apoyó a la Selección Colombia… ¡por James Rodríguez!

▶: Los 6 partidos de James Rodríguez enfrentando a Chile

▶: Youtuber explicó cómo ingresó al partido de la Selección Colombia

Los otros que completan la jornada son los choques Bolivia vs. Argentina, Venezuela vs. Paraguay, y Perú vs. Brasil, pero estos no se verán en vivo en Colombia en señal de TV, debido a que por el COVID-19 no se programaron encuentros en horas nocturnas y se cruzaron los horarios.

A continuación, la programación de los partidos de las Eliminatorias, que se podrán disfrutar a través de la TV:

Partido: Ecuador vs. Uruguay.

Día: martes 13 de octubre.

Hora de inicio de la transmisión: 3:45 p.m.

Hora del partido: 4:00 p.m.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito).

Partido: Chile vs. Colombia.

Día: martes 13 de octubre.

Hora de inicio de la transmisión: 6:45 p.m.

Hora del partido: 7:30 p.m.

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago).

Tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Qatar 2022