Revisa cuál es el fútbol en vivo más importante para ver por TV en los canales que se pueden sintonizar en Colombia hoy o también las opciones online.

La oferta en esta jornada de jueves 6 de mayo es variada, con buenos compromisos especialmente en el marco de la Copa Libertadores 2021. Juegan los clubes colombianos Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y también veremos en acción al América de Cali. A nivel continental, la Copa Sudamérica se deja ver y para el caso nuestro La Equidad tiene una importante confrontación contra Lanús.

Lo anterior queda como el “menú de la noche”. Mucho antes de irse a la cama, en Europa nos tienen unos platos de fútbol que en verdad dan gusto: La UEFA Europa League define este jueves 6 de mayo de 2021 a sus dos finalistas.

Aquí está la agenda más completa, con cada uno de los partidos transmitidos en Colombia mediante señales de televisión y online como las de ESPN, FOX Sports, Facebook Watch, DIRECTV, OneFootball App, GolTV y WIN Sports +, entre otros servicios.

Fase de grupos – Copa Libertadores

5:00 p.m. Atlético Nacional vs. Argentinos Juniors

Facebook Watch CONMEBOL

ESPN

5:00 p.m. Always Ready vs. Deportivo Táchira

FOX Sports 2

7:00 p.m. Junior vs. Fluminense

Facebook Watch CONMEBOL

ESPN 2 Andino

7:00 p.m. Santa Fe vs. River Plate

Facebook Watch CONMEBOL

ESPN

9:00 p.m. La Guaira vs. América de Cali

Facebook Watch CONMEBOL

ESPN

Copa Sudamericana

5:15 p.m. Arsenal de Sarandí vs. Jorge Wilsterman

ESPN 2

5:15 p.m. Gremio vs. Aragua

FOX Sports

5:15 p.m. Libertad vs. Atlético GO

DIRECTV Sports

7:30 p.m. San Lorenzo vs. 12 de Octubre

ESPN 2 Andino

7:30 p.m. La Equidad vs. Lanús

ESPN 3

7:30 p.m. Peñarol vs. River Plate (Paraguay)

FOX Sports 2

7:30 p.m. Sport Huancayo vs. Corinthians

DIRECTV Sports

Torneo BetPlay Dimayor

3:15 p.m. Valledupar vs. Deportes Quindío

WIN Sports +

Bundesliga

11:30 a.m. Hertha Berlín vs. Freiburg

One Football App

WIN Sports +

Europa League

2:00 p.m. Arsenal vs. Villarreal

FOX Sports

2:00 p.m. AS Roma vs. Manchester United

ESPN

Fútbol de Venezuela

3:00 p.m. Zulia vs. Zamora

GolTV Play

6:00 p.m. Puerto Cabello vs. Deportivo Lara

GolTV Play

Liga portuguesa

9:00 a.m. Moreirense vs. CD Nacional

GolTV Play

12:30 p.m. Benfica vs. FC Porto

GolTV Play

GolTV