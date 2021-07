Otra derrota por penaltis para Inglaterra. Solo ganó 2 en su historia y una fue a Colombia

Es una tendencia muy marcada que se le repitió a Inglaterra en la final de la Eurocopa jugando en Wembley. Llegó a los penaltis y en ellos sufrió su séptima derrota en 9 definiciones.

Dentro de las Copas del Mundo y la Eurocopa, Inglaterra solamente superó un par de definiciones por penaltis: ante España en la Euro 1996 y ante la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2018. Todo lo demás que disputó lo perdió y ahora le sumó otro triste capítulo a esa racha, perdiendo por esa vía ante Italia la final de la Euro en Wembley.

De los 5 cobros que tuvo apenas metió dos goles. Marcaron Harry Kane y Harry Maguire en los dos primeros. Luego fallaron Marcus Rashford (errado), Jadon Sancho (atajado) y Bukayako Saka (atajado). En esos últimos el que tapó fue el arquero Gianluigi Donnarumma.

Así fue como Inglaterra sufrió su séptima derrota en definiciones por penaltis. Todas las que sufrió son:

-Copa del Mundo 1990: derrota ante Alemania.

-Euro 1996: derrota ante Alemania.

-Copa del Mundo 1998: derrota ante Argentina.

-Euro 2004: derrota ante Portugal.

-Copa del Mundo 2006: derrota ante Portugal.

-Euro 2012: derrota ante Italia.

-Euro 2020: derrota ante Italia.

La primera vez que ganaron fue en 1996 ante España. Fue llave de cuartos de final jugando en Wembley. Allí, con Terry Venables de DT, lograron marcar en todos sus remates: Alan Shearer, David Platt, Stuart Pearce y Paul Gascoigne. Los españoles que fallaron en sus remates fueron Fernando Hierro y Miguel Ángel Nadal.

Contra la Selección Colombia, en octavos de final de la Copa del Mundo, se impuso teniendo un solo fallo (Jordan Henderson). Anotaron Harry Kane, Marcus Rashford, Kieran Trippier y Eric Dier. En la Tricolor, tras goles de Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Fernando Muriel, tuvo los fallos de Matheus Uribe y Carlos Bacca.

— Gord Miller (@GMillerTSN) July 11, 2021