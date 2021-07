Cada vez se pone más ‘caliente’ el problema jurídico entre Cortuluá y Atlético Nacional por el caso Fernando Uribe, que derivó en el impedimento para el Verdolaga de poder inscribir jugadores nuevos para la Liga BetPlay 2021-II.

Este viernes, el máximo accionista del Cortuluá, Oscar Martán, habló sobre este tema y dejó claro que irá hasta las últimas consecuencias para que la tutela no falle a favor de Atlético Nacional. Incluso, de no ser así, “irá hasta la FIFA para desafiliar” al equipo vallecaucano.

En horas de la tarde habló para ‘Blog Deportivo‘, de Blu Radio. Allí denunció amenazas de muerte en su contra por el lío jurídico que lleva a cabo con el conjunto antioqueño, el cual alega por no poder inscribir a sus nuevos refuerzos como Dorlan Pabón, Felipe Aguilar, Nelson Palacio y Yeison Guzmán.

“Aquí no se respetan las diferentes instancias, se daña la reputación de la Dimayor, no protegemos lo nuestro. Nosotros hemos ido por la vía jurídica, no hemos irrespetado a nadie. Decir que hubo constreñimiento, eso ofende”, declaró Martán.

El dirigente, en el espacio radial, también aseguró que a lo largo del día ha recibido amenazas por las declaraciones que ha hecho durante este 16 de julio. “Hay un teléfono y una persona que se refirió en malos términos, de un comando que iba a venir a atentar contra mi vida”, denunció Martán.