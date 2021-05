Opciones para ver por TV en Colombia Manchester City vs. Chelsea

Conozca todas las opciones que hay en Colombia para seguir en vivo por televisión Manchester City vs. Chelsea, final Champions League.

La gran final de la UEFA Champions League es uno de los eventos futboleros más esperados del año en el planeta fútbol. La edición 2020/2021 cierra en el Estadio do Dragão, Portugal, sede del FC Porto. Allí medirán fuerzas los dos clubes ingleses, cada uno con rendimientos formidables en el camino previo a la disputa por el título.

Primera vez en esta instancia para el Manchester City. Chelsea, por su parte, asiste a una final por tercera ocasión. Ganó en 2012, contra Bayern Múnich. En el 2008 perdió el título en Moscú frente al Manchester United, cuando definieron al mejor en tanda desde el punto penalti.

Este es el compromiso más esperado de la temporada europea. En semifinales el Manchester City eliminó a PSG, en tanto que el Chelsea se deshizo del Real Madrid. A nivel de competencias europeas, el único antecedente que existe entre ambos fue la semifinal por la Recopa de 1970 – 1971, cuando el Chelsea se impuso por 1 – 0 en ambos compromisos.

La previa de este encuentro muestra al City en condición de flamante campeón de la Premier League, en tanto que el Chelsea, con bastante esfuerzo, cerró la liga local metido en zona clasificatoria para la siguiente edición de la Champions. Si no gana el título en Portugal, de cualquier forma tiene el tiquete asegurado a la siguiente edición del certamen.

Cabe anotar que el Manchester City y Chelsea se enfrentaron a principios de mayo por Premier League. Fue en el Etihad Stadium, donde los dirigidos por Pep Guardiola (tuvieron nómina alterna) cayeron por marcador de 2 – 1. En semifinales de la FA Cup el Chelsea también salió vencedor en su duelo contra el City.

¿A qué hora es la final entre Manchester City y Chelsea?

Para el territorio colombiano la gran final de la Champions League entre el Manchester City y Chelsea se juega este sábado 29 de mayo desde las 2:00 p.m., hora de Colombia.

Probables formaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulišić, Werner, Mount.

Camino a la final

Manchester City

Récord: 11 victorias, un empate, ninguna derrota; 25 goles a favor, 4 en contra

Goleadores: Riyad Mahrez y Ferran Torres (4)

Semifinales: 4 -1 vs. PSG

Cuartos de final: 4 -2 vs. Dortmund

Octavos de final: 4 – 0 vs Mönchengladbach

Group C: Ganador

Chelsea

Récord: 8 victorias, 3 empates, una derrota; 22 goles a favor, 4 en contra

Goleador: Olivier Giroud (6)

Semifinales: 3-1 vs Real Madrid

Cuartos de final: 2-1 vs Porto

Octavos de final: 3-0 vs Atlético

Group E: Ganador

Opciones para ver por TV en Colombia la final de Champions

Para territorio nacional el canal de televisión que tiene la señal oficial de la final entre el Manchester City y Chelsea es ESPN. También se encuentran disponibles FOX Sports y Facebook.

La transmisión oficial inicia desde la 1:30 p.m. y tendrá en la narración y comentarios a Mariano Closs y Diego Latorre.

Relato alternativo en SAP para personas con discapacidad visual: Germán Sosa y Jorge Baravalle

Brasil: Esporte Interativo, Facebook

Canadá: DAZN

Caribe: Fox Sports, ESPN, Flow Sports , SportsMax

Centroamérica: Facebook, Fox Sports, ESPN

Haití: Canal+

Estados Unidos: CBS All Access, TUDN Deportes, Univisión.

Las plataformas de ESPN y toda su programación concentrarán su atención al servicio de estas dos grandes finales, con su mayor eco en SportsCenter y en todos los shows que siguen con suma atención al fútbol en los distintos países de la región.