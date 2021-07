Ojo, Falcao: ¡German Cano tendría una importante oferta del Galatasaray!

El delantero argentino Germán Ezequiel Cano sigue siendo figura en el fútbol de Brasil con el Vasco da Gama en el Brasileirão Série B 2021.

Cano, de 33 años de edad, ya suma 35 goles desde que arribó al fútbol de ese país tras dejar a Independiente Medellín. Ahora, mientras disputa la segunda temporada del año, tendría una importante oferta por parte del Galatasaray, de Turquía, equipo donde milita el colombiano Radamel Falcao García.

Así lo informó el periodista argentino Jorge Baravalle, quien a través de su cuenta de Twitter manifestó el interés del club europeo por el ídolo del Independiente Medellín.

🇹🇷 El Galatasaray está interesado en el delantero Germán Cano. El argentino juega en Vasco Da Gama. — Jorge Baravalle (@jorgebaravalle) July 2, 2021



¿Sería el compañero o el reemplazo de Falcao García? El colombiano no pasa por un buen presente en el equipo turco por sus contantes lesiones, razón por la que no fue convocado a la Selección Colombia, ahora hace pretemporada pero no tiene asegurada su continuidad en el elenco que dirige Fatih Terim.