Nuevos récords de Lionel Messi: 700 goles con el Barcelona y otro más

Otra vez Lionel Messi rompiendo récords. Este domingo, en la victoria del Barcelona sobre Real Sociedad (1-6), tuvo otra de sus brillantes actuaciones con las que impuso un par de récords.

El argentino anotó un doblete. Así alcanzó los 700 tantos en su carrera en el club y llegó a 768 presencias en el equipo español. ¡Se convirtió en el jugador que más veces defendió su camiseta! Superó en uno a Xavi Hernández, que jugó sus 767 entre 1998 y 2015. Lionel Messi llegó a 768 entre 2004 y 2021. El Top 3 de futbolistas con más partidos en el cuadro culé lo completa Andrés Iniesta (674).

En esos 768 partidos, Lionel Messi llegó a 700 goles con el club. Marcó 663 entre todas las competiciones oficiales y en partidos amistosos tiene 37 dianas. El promedio anotador que tiene el argentino es de 0.911 goles por partido. ¡Impresionante!

El día en que alcanzó ese par de cifras, Lionel Messi le anotó doblete a Real Sociedad. El Barcelona ganó por 1-6. Él hizo el cuarto y el sexto. Además asistió a Sergiño Dest en el segundo. Partidazo para él y los suyos, que llegaron a 100 goles en la temporada y se mantienen expectantes en la tabla de posiciones de LaLiga.

