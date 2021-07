Nuevos audios filtrados de Florentino Pérez: “Cristiano Ronaldo es un imbécil, un enfermo”

Los portales internacionales revelaron nuevos audios de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, en los que se le escucha hablar bastante mal de Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Jorge Mendes y Fabio Coentrao. El medio que los sacó a la luz fue El Confidencial, donde se asegura que dichas conversaciones son de 2012.

Allí, el dirigente del cuadro Merengue se refiere muy despectivamente del ahora integrante de la Juventus FC. “Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial… ¿Por qué crees que hace esa tontería?”.

Sobre el representante de futbolistas y el director técnico portugués, dijo: “Mendes no manda nada en él. Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada. Ni puto caso. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera. Estos son dos anormales, porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante, que le caen mal a todo el mundo… ¡Si la publicidad es lo contrario, es todo lo contrario!”.

+ Porto ya fijó el precio de transferencia para Luis Díaz ¡y lo quieren aumentar!

Finalmente, acerca del otro futbolista luso, apuntó: “Ese es tolili. Es un zoquete. Ese es uno de los efectos del Madrid. Es otro que no tiene cabeza y a esos tíos el Real Madrid se los come. Ahora mismo está cagado y Mourinho es un imbécil… No es que no quiera jugar… Bueno, es un poquito subnormal. Conduce sin carnet… Dicho eso, le ha agobiado la presión y eso es de estar enfermo. Pero al otro le da igual que esté enfermo porque lo mata. ‘Tú eres un mierda”.