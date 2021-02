Nicolás Gallo, protagonista en el VAR en la final entre Bayern y Tigres

Foto: GETTY + OneFootball

El árbitro colombiano, Nicolás Gallo, fue el encargado del VAR en la final del Mundial de Clubes de la FIFA, pero generó polémica con sus decisiones.

Este jueves, se jugó la final del Mundial de Clubes, donde el Bayern Múnich enfrentó a Tigres UANL de México. Partido en el que las situaciones estaban muy parejas, pero gracias a una jugada revisada en el VAR, se destrabó el partido a favor del equipo alemán. Aunque en menos de 5 minutos, se generó la polémica en dos situaciones puntuales a favor de este club.

En primer lugar, se complicó por el gol a favor del Bayern, pues la anotación del francés Benjamín Pavard fue inicialmente anulada por el fuera de lugar en la jugada previa de Robert Lewandowski. En el VAR, donde el encargado era el colombiano Nicolás Gallo, se revisó solamente la posición del jugador polaco, por lo que se convalidó el gol.

Sin embargo, había una mano de Lewandowski y según el reglamento, cualquier mano en ataque, tiene que invalidar las acciones. Aunque se tardaron en revisar, no notaron esta infracción y el partido se puso 1 – 0. De inmediato se incendiaron las redes y le llovieron las críticas al árbitro colombiano.

Para mi la pelota le pegó en el brazo a Lewandowski. Por reglamento no puede preceder a un gol. No era fuera de juego porque lo habilitaba Salcedo pero si fue mano. El gol de Bayern debió anularse. — Diego Balado (@DiegoBalado) February 11, 2021

Fuera de juego y mano de Lewandowski… innecesarias las ayudas al mejor equipo del mundo contra un rival de menos entidad y que está plantando más cara que muchos otros equipos de Europa… — Radio Barça ®️ (@RadioFCB) February 11, 2021

Pero esto no sería lo único, pues unos minutos después, el colombiano Luis Quiñones atacó el área rival y en el intento de despejar por parte de Pavard, terminó tocando el balón con la mano. Se revisó y no se pitó nada, pues el jugador tenía la mano apoyada contra el suelo y esto no determina si debe haber penal o no.