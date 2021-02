Neymar: ¿A quién no le gusta la fiesta?

Neymar ya los acostumbró a todos a que en cada 5 de febrero celebra su cumpleaños esté jugando o no. Este año cumplió 29 y no fue la excepción, por lo que los medios franceses no podían quedarse sin tocarle el tema y él les respondió irreverentemente.

“Este es un tema muy peculiar, porque, ¿a quién no le gusta la fiesta? A todo el mundo le gusta divertirse, salir con sus amigos, con su familia. Sé cuando puedo ir, cuando lo puedo hacer, cuando no. Todo lo contrario de lo que la gente piensa, que soy inmaduro. Que no sé lo que hago. Si te quedas al 100% centrado en jugar solo al fútbol, en mi forma de pensar, en mi forma de ser, acabo explotando y por eso nunca lo dejaré de hacer”, expresó.

El delantero se conmemoró a sí mismo con su tradicional reunión y luego, disputó el clásico con el PSG ante el Olympique de Marsella, y en los minutos que participó lo hizo de buena manera. Su equipo logró el triunfo por 0-2 con goles de Kylian Mbappé y Mauro Icardi.

El brasileño pasa por un gran momento con el cuadro francés, después de haber superado el bache con su salida del Barcelona FC en 2017, época en la que tuvo una seguidilla de lesiones que no le permitieron tener continuidad. Ahora, vive un presente similar a sus inicios en el balompié, que brillaba en Santos FC.

Precisamente, en la entrevista recordó uno de los instantes más complicados de su carrera: la derrota contra el Bayern Múnich en la final de la Champions League 2019/20. “Estuvo mal. Perder una final de un campeonato, más una de Champions, es bastante feo. No me gustó. Sufrí bastante, lloré…”, dijo.

Y continuó: “Realmente quería llevarme el título para Francia. Pero desgraciadamente esta vez no lo conseguimos. Tenemos otra oportunidad esta temporada y lo intentaremos todo para volver a la final, en busca de otro título que es histórico. Fue un partido muy difícil que perdimos, estábamos muy tristes, pero son cosas que pasan, es el fútbol y es parte de él”.