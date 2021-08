Murió hijo de Michael Ballack en un accidente en Portugal

El exfutbolista alemán Michael Ballack atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, pues esta madrugada falleció su hijo de 18 años, Emilio Ballack.

El joven se encontraba de vacaciones en Portugal y sufrió un accidente de quad (cuatrimotos). Según los bomberos y los servicios de emergencia que acudieron al lugar de los hechos, no hubo nada que pudieran hacer para salvarle la vida, pues la moto cayó encima suyo.

Los medios portugueses informaron que el suceso ocurrió en Troja, que es una localidad en la que el exjugador del Chelsea y Bayern Munich, entre otros, adquirió una propiedad que visitaban constantemente en sus recesos.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.

All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. 💙

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2021