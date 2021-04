¡Mitos y realidades! Habló el presidente de la Superliga Europea

El presidente de la Superliga Europea y máximo dirigente del Real Madrid, Florentino Pérez, habló por primera vez sobre la realización de esta competición a partir del 2022.

Desde que se realizó el anunció de esta nueva competición el mundo del fútbol no ha parado de hablar de ella. Jugadores, entrenadores, aficionados, directivos, todos manifestando su inconformidad frente a la nueva Superliga Europea.

“La Champions es atractiva a partir de cuartos, el resto interesa poco. Nos toca contra equipos modestos que no tienen atractivo. Cuando tengamos el dinero hablamos y lo repartimos, creemos en la solidaridad. Creemos en la solidaridad y los valores”, declaró en entrevista con Josep Pedrerol en el El Chiringuito.

Agregó. “Se nos ocurrió a todos. En vez de hacer la Champions, que iba perdiendo interés… Pasó igual en el año 50 con Santiago Bernabéu, que se opusieron a la creación de la Copa de Europa y luego cambió el fútbol. El atractivo es que juguemos entre los grandes, la competitividad… Yo no soy dueño del Madrid, todo lo que hago es por el bien del fútbol. El fútbol está en un momento crítico”.

Los argumentos se centraron en que únicamente son 15 los clubes que generan valor en los derechos de televisión. “UEFA ingresa 120 o 130 y nosotros le dábamos 400. Era para repartirlo entre los clubes. Si generamos ese dinero… Lo hacemos para salvar el fútbol en general”.

¿Qué va a pasar con el nuevo formato que se confirmó de Champions League?

“UEFA presentó un formato hoy, que con todo el respeto… Primero, no lo entiendo. No hay quien lo entienda. No produce los ingresos para salvar al fútbol. Digo el fútbol y digo salvar a todos. El Madrid no es mío, es de los socios. En su día en la Copa de Europa se opuso la UEFA, absurdamente. Ahora queremos salvar el fútbol para vivir con tranquilidad, sin agobios. La situación es muy dramática”, acotó.

¿Por qué Francia ni Alemania están invitados?

“Al PSG no le hemos invitado, hemos cerrado los 12. Ni a los dos alemanes. Somos 12 y podemos ser 15. ¿Bayern? Cuando ha salido esto no sé por qué alguien dijo que íbamos a acabar con las ligas. Las ligas son el pilar de todo“, concluyó.