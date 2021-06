Millonarios enfrentará al Everton de James Rodríguez y a grandes de Europa en la Florida Cup

Este miércoles se confirmó la participación de Millonarios en la Florida Cup, torneo amistoso que sirve como pretemporada para el segundo semestre del año.

Millonarios estará en dicho certamen representando a Colombia. Cabe recordar que ahí ya participó Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, este último fue campeón en el 2018.

El torneo, en su edición 2021, se disputará en Orlando, Florida, y va del 25 al 28 de julio. Nada más y nada menos, el equipo Embajador competirá con Inter de Milán, Arsenal y el Everton de James Rodríguez y Yerry Mina por el título de campeonato amistoso que tiene una suma económica importante.

