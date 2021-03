Matías Pisano está jugando con la reserva de Argentinos Juniors

El volante argentino no ha logrado adaptarse nuevamente al fútbol de su país y lo tienen sumando minutos con las juveniles del club.

Ya pasó más de un año desde el último partido de Matías Pisano con el América de Cali y está cerca de cumplirse el aniversario de cuando el jugador salió y demandó al equipo por temas salariales y daños morales. Sin embargo, a pesar de todo ese tiempo, el volante argentino no ha podido adaptarse en el fútbol profesional en otras ligas.

Inicialmente, tras no renovar con el cuadro caleño, el jugador se fue a la liga de Emiratos Árabes Unidos, donde jugó algunos amistosos de pretemporada, pero no pudo debutar oficialmente debido al incumplimiento con algunas cláusulas de su contrato. Por esta razón, desde marzo no volvió a jugar y se quedó sin equipo hasta comienzos de este 2021.

Terminó fichando por Argentinos Juniors, un equipo modesto en el fútbol argentino pero que está armando un proyecto serio y que estará en la Copa Libertadores 2021. Sin embargo, apenas jugó 2 partidos con el primer equipo sumando la cantidad de 35 minutos, por lo que terminó siendo enviado a jugar con la reserva para poder sumar minutos.

Según confirmó el propio jugador, él mismo pidió al cuerpo técnico permitirle estar con las inferiores para sumar rodaje y estar a tope en el momento más determinante de la temporada. Fue titular en el torneo de reservas LPF donde su equipo enfrentó a Arsenal. Aunque cabe recordar que le pasó lo mismo en su paso por Talleres, donde lo tuvieron 3 meses jugando con la reserva.