Más quejas desde Uruguay: “No hubo respuesta de Atlético Nacional, eso nos generó un disgusto”

El que se manifestó ahora por lo sucedido en las horas previas de Atlético Nacional vs Club Nacional en Pereira, fue Diego Scotti, presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP).

Él en la radio en su país contó detalles de lo sucedido aquel día en el que el cuadro uruguayo tuvo dificultades para salir del hotel de concentración hacia el estadio. “Intentamos tener contacto con los jugadores de Atlético Nacional, pero no hubo respuesta. Eso también nos generó un disgusto”, dijo Scotti en el programa Tirando Paredes.

“Ya habíamos manifestado nuestra preocupación por la fijación del partido de Nacional en Pereira. Estuvimos en contacto desde el inicio con los jugadores, la delegación, el gremio colombiano y la CONMEBOL. Se hizo todo tipo de gestión”, fue otra de las cosas que reveló.

Además, adelantó que este hecho no quedará atrás: “Tenemos que trabajar para que esto no suceda más. Se están poniendo intereses por encima de la integridad humana y la salud. Ya estuvimos en contacto con la gente de FIFPro. Si los partidos no tienen las condiciones, no se deben jugar”.

Y para terminar, el directivo dijo: “El sentido común llevaba a pensar que el partido (Atlético Nacional-Nacional) no debía jugarse. Hablamos con Bergessio y les dijimos que los íbamos a apoyar en la decisión que tomaran (…). Fue lamentable todo lo que sucedió. Del lado de los futbolistas siempre se va a hacer lo imposible. Si se tienen que tomar medidas drásticas, se van a tomar. Vamos a ver qué pasa para la Copa América, hablaremos con los otros gremios”.