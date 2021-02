Marcelo Gallardo y sus elogios a Jorge Carrascal para darle la ’10’ de River Plate

Por la segunda fecha del torneo argentino, River Plate venció 3- 0 a Rosario Central en el estadio Monumental luego de once meses de inactividad por remodelaciones en el espacio deportivo.

En dicho compromiso, el equipo de la banda roja se impuso con los goles del colombiano Rafael Santos Borré (37), Gonzalo Montiel (56, de penal) y el uruguayo Nicolás de la Cruz (63), y así volvió al triunfo después de la derrota sufrida en la primera salida contra Estudiantes.

En este mismo partido, Rafael Carrascal debutó con la número ’10’ en su espalda tras la herencia que le dejó Ignacio Fernández y los argumentos de Marcelo Gallardo para darle la tan especial dorsal al atacante colombiano.

Precisamente, una vez culminado el compromiso e el Monumental, el entrenador del ‘Millonario’ explicó y detalló cómo fue el momento en el que le manifestó la opción a Carrascal de que sea el nuevo ’10’ de River Plate, en donde incluso imitó la primera respuesta que tuvo el cafetero ante inmensa noticia.

“Le pregunté si quería llevarlo. Y me dijo: ‘Si le parece, profe…Yo le dije: ‘Jugá y no lo pienses’. Le queda bien, es muy talentoso”, exclamó Gallardo quien también aclaró que le dijo que ” la ‘10’ no hará “que vaya a jugar todos los partidos”.

Aquí las declaraciones completas de Marcelo Gallardo sobre la ’10’ de Jorge Carrascal en River Plate

¡LO IMITÓ🤣! Marcelo Gallardo contó cómo fue su conversación con Jorge Carrascal para ofrecerle la #10 de River Plate🇦🇷 y remedó al colombiano🇨🇴. ¿Le salió el acento cartagenero🤣? #CafeterosXElMundo

🎥: @TNTSportsAR pic.twitter.com/ms9dsPuLJk

— Toque Sports (@ToqueSports) February 22, 2021

La próxima fecha para River Plate será ante Platense en condición de visitante el próximo 28 de febrero a las 3:10 (hora colombiana)