Marcelo Gallardo, la palabra con la que definió a Santa Fe y la queja al árbitro

River Plate sacó un empate en la visita a Santa Fe en Paraguay. Terminaron 0-0 y con la sensación de Marcelo Gallardo de merecer algo más por una jugada que se dio al final del juego.

Federico Girotti, el juvenil atacante de River, fue derribado por Fáiner Torijano cerca del área y no se pitó. Iba a quedar mano a mano con Leandro Castellanos, pero el árbitro Alexis Herrera decidió dejar continuar el juego. Consideró que no había infracción y por eso la furiosa reacción de Marcelo Gallardo, quien terminó el partido dentro de la cancha y hablando con él.

Luego en rueda de prensa se refirió a lo sucedido: “Me pareció que esa jugada era falta. Fue muy evidente. Yo la vi claramente en el lugar donde estaba. Él debería haberla visto. Fue el enojo del momento del partido, nada más”, dijo Marcelo Gallardo al respecto. Entiende que pudo ser una acción que cambiaba el resultado.

“Nos vamos con un poquito de bronca, pero satisfechos por el rendimiento del equipo. Tengo que remarcar que los jugadores jugaron un muy buen partido”, agregó Marcelo Gallardo sobre el 0-0 con el que River Plate se mantiene invicto y en puestos de clasificación a la próxima ronda del certamen.

“Tuvimos situaciones claras, dos tiros en los palos. En líneas generales creo que el equipo cumplió una muy buena función (…). La explicación al resultado está en la eficacia, de no haber podido convertir las situaciones que tuvimos. No sufrimos, salvo el contragolpe con la atajada de Franco Armani. Santa Fe es un duro rival, difícil. Tuvimos el control del partido y las jugadas claras. La desilusión es no convertir las jugadas que te llevan a ganar el partido”, concluyó.