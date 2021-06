¡Marcelo Bielsa dirigió a un equipo de niños del Leeds!

El técnico argentino Marcelo Bielsa fue descubierto, en medio de un entrenamiento del plantel Sub-11 del Leeds United.

El hincha led leads se envalentona cuando le hablan de Marcelo Bielsa. Es su ídolo, referente y aboga porque se confirme la continuidad del DT argentino, quien ha tenido ya varios coqueteos para salir del club inglés.

En su primera temporada tras volver a la Premier League el equipo cerró en la novena casilla, dejando las mejores sensaciones. Pese a ser un plantel cauteloso en inversión, tuvo el privilegio de no perder como local frente a los 6 grandes de Inglaterra.

Los resultados deportivos se conjugan con su manera de ser. Bielsa tiene comportamientos que difícilmente se verán en algún otro entrenador, con tamaña empatía como la generada por el rosarino.

En Inglaterra es la sensación más reciente. El técnico, que hace unos días confesó que no estaba pensando en descansar, sino todo lo opuesto, se lo tomó tan en serio, que le vieron impartiendo indicaciones a un grupo de niños de las categorías básicas en el club.

“Esta es una de las razones por las que este hombre será considerado como una leyenda del Leeds”, agregaron en los comentarios de la imagen. “¿Con qué frecuencia aparece un entrenador de la Premier League un lunes por la noche fuera de temporada para dirigir una sesión de entrenamiento de Sub 11?”, se preguntó @JPHElectrical en Twitter.

How often do you get a Premier league manager turning up on a Monday night out of season, to take a U11's training session.

This is one of the reasons why this man will be classed as a Leeds Legend.#lufc #mot #waccoe pic.twitter.com/75Qy9TClQ4

— Sparky J (@JPHElectrical) June 8, 2021