Manchester City, el título de la Premier League, Guardiola y la frase sobre Juanma Lillo

Manchester City alcanzó el tercer título de Premier League bajo el mando de Pep Guardiola y el primero con Juanma Lillo como asistente. En el día de la coronación, se recuerda lo que dice el DT catalán sobre el hombre que en Colombia dirigió a Millonarios y Atlético Nacional.

Fue a finales de enero que Pep Guardiola le dedicó un tiempo a la prensa para hablar de múltiples temas dentro de los que estuvo el de su asistente, Juanma Lillo. Las palabras que dijo en aquel momento hoy en día toman relevancia debido a los resultados que está teniendo el equipo: ya ganó la Capital One Cup y la Premier League. Además está en la final de la Champions League.

En ese instante Pep Guardiola dijo: “Me conoce perfectamente, sabe lo que necesito en el momento justo. Juanma tiene un sentido especial para ver cosas que yo no veo o leer situaciones del partido difíciles de encontrar para mí”, fue lo primero que dijo el DT catalán que alcanzó los 31 títulos en su carrera como entrenador.

Y agregó: “En los malos momentos, me hace sentir tranquilo y me hace ver la situación real del equipo, más allá del resultado, sea bueno o malo. Tiene una visión que yo no tengo. Juanma es especial, ha sido muy importante en este periodo”.

Poco más de 3 meses después, juntos han celebrado un nuevo título. Manchester City volvió a ganar la Premier League luego de una temporada en la que el campeón había sido Liverpool FC. Juanma Lillo hace parte del festejo: “Nos ayuda, sobre todo, en aspectos defensivos y hablando con los jugadores, más especialmente con los latinos, por el tema del idioma. Juanma es muy importante para mí”, concluyó Guardiola.