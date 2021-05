Luis Suárez: campeón con el Atlético, lágrimas y unas palabras para el Barcelona

Atlético de Madrid derrotó por 1-2 al Valladolid y gracias al gol del triunfo de Luis Suárez se coronó campeón de LaLiga de España. En medio de la celebración, el delantero uruguayo se desahogó con respecto a su salida del Barcelona FC y terminó en lágrimas hablando con su familia por videollamada.

El atacante logró 21 goles que lo ratificaron como una de las figuras del Colchonero, demostrando que aún estaba para cosas grandes, no como pensaban en el conjunto Culé. “Desde que empezó la temporada me menospreciaron y el Atlético me abrió las puertas para mostrar que uno esta vigente. Gracias a este grandísimo club por confiar en mí, a mi mujer, mis hijos por el día a día. Llevo muchos años en el fútbol y es el año que mas he sufrido”, expresó en entrevista.