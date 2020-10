Los mejores delanteros de la historia según France Football

La revista que anualmente entrega el Balón de Oro al mejor jugador del mundo, busca conformar al mejor equipo de la historia y estos son los delanteros nominados.

Debido a que este año no se entregará el galardón a mejor jugador del año calendario, la revista France Football, que lleva a cabo la ceremonia desde el año 1956, ha decidido realizar un evento especial para buscar el ‘Dream Team’ con los mejores jugadores de la historia. Este lunes, revelaron a los 30 candidatos a quedarse con el puesto a mejor extremo derecho, extremo izquierdo y delantero centro.

La formación elegida por la revista gala para este equipo es un ‘3-4-3’, donde ya han revelado los nombres de los 20 nominados a centrocampistas defensivos y 20 centrocampistas ofensivos. Debido a la gran calidad de varios jugadores plurifuncionales, hay algunos que se destacaron en su carrera como volantes pero aparecen en la lista de candidatos como extremos, como es el caso de Luis Figo o David Beckham.

David Beckham, George Best, Samuel Eto’o, Luis Figo, Garrincha, Jairzinho, Kevin Keegan, Stanley Matthews, Lionel Messi y Arjen Roben.

Oleg Blokhine, Cristiano Ronaldo, Dragan Dzajic, Ryan Giggs, Thierry Henry, Rivaldo, Roberto Rivelino, Ronaldinho, Rummenigge y Stoichkov.

Dennis Bergkamp, Johan Cruyff, Kenny Dalglish, Eusébio, Sándor Kocsis, Gerd Müller, Romário, Ronaldo, Van Basten y George Weah.

A través del siguiente enlace, podrás acceder a la página web de France Football y votar por tus jugadores favoritos a lo largo de la historia del fútbol.

so last, all the forwards nominees ! #BOdreamteam

Next step : next December

➡️ reveal of the #BOdreamteam (3-4-3) voted by our jury of 170 international journalists ! pic.twitter.com/JGoGX3xLtw

— France Football (@francefootball) October 19, 2020