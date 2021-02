Dos meses después de la muerte de Diego Maradona, aparecieron unos audios de la conversación entre el médico personal del 10 y la psiquiatra.

El fallecimiento de Diego Armando Maradona continúa siendo un escándalo en Argentina. Dos meses después, aparecieron unos audios de la conversación entre el médico personal del Pelusa y la psiquiatra que lo atendía en la residencia donde murió. El portal Infobae publicó la exclusiva.

En las grabaciones se escucha a Leopoldo Luque intercambiando mensajes con Agustina Cosachov, quien tenía a cargo la salud mental del exfutbolista. “Ahora está con el equipo (de la ambulancia), lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia”, dijo la mujer.

En otro de los audios explicó el proceso que llevaron a cabo cuando encontraron el cuerpo sin vida de Diego Armando Maradona. “Entramos a la pieza y estaba frío, frío. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron diez minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, el Negro, Monona (la cocinera) y yo. Después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada”, relató.

Por su parte, el galeno se comunicó con uno de sus socios para contarle lo sucedido. “Trancá vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar, ¿viste? Al que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenés que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Está sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación”, expresó.

Y luego, con total frialdad, entregó la noticia. “Sí, boludo. Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cag*r muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá”, aseveró.

Finalmente, quedó registrado el momento en que Leopoldo Luque tranquilizó a Agustina Cosachov. “Ya está. Hicimos lo que teníamos que hacer. Estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación. Con pacientes así, muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avisés si se van de ahí y para dónde van, así yo voy directo. Lógico que si sobrevive. Porque por como está el panorama, está complicado. Si se quedan en la casa, a veces porque creen que no tolerarían un traslado”, concluyó.

Estos archivos se agregarían a los documentos con firmas falsificadas encontradas hace días, para que la Fiscalía General de San Isidro y todas las autoridades argentinas continúen investigando el caso, que al parecer tendrá imputaciones por homicidio culposo.

Revisa acá los audios del médico y de la psiquiatra de Diego Armando Maradona al momento de su muerte: