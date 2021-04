Los equipos del ‘Big Six’ inglés se bajan de la Superliga europea

Los equipos pertenecientes a la Premier League, han emitido un comunicado oficial anunciando que no estarán en la Superliga europea.

Luego de que hiciera el anuncio oficial sobre los equipos que estarían participando en la naciente Superliga europea, 48 horas después, los clubes ingleses que estaban a bordo han emitido un comunicado en conjunto anunciando que no seguirán adelante con el proyecto y ya están haciendo los trámites respectivos para desvincularse de manera definitiva.

Con esto, el campeonato llevado a cabo por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, solamente se quedaría con 6 equipos a bordo como clubes fundadores. Los tres cuadros italianos y los tres españoles. Sin embargo, en Atlético de Madrid están considerando seriamente abandonar esto y en el FC Barcelona la decisión final la tomarán los socios ejecutivos del club.

Mánchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham y Mánchester City han publicado comunicados por su cuenta anunciando que no harán parte de esto y por temas de formalidades, se espera que el Chelsea haga lo propio en las próximas horas.

