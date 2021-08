Locura en París por Lionel Messi: una multitud lo espera a las afueres de la sede

Lionel Messi se despidió del Barcelona FC y desde ese momento comenzaron los rumores sobre su viaje a Francia para incorporarse al PSG. Las primeras versiones apuntaron a que el mismo domingo se desplazaría hasta allí, pero no sucedió. Y al parecer tampoco lo hará este lunes.

El argentino no ha firmado con el cuadro parisino y ya tiene a la capital francesa conmocionada. Miles de hinchas se aglomeraron en la salida del aeropuerto Le Bourget para esperar a La Pulga, otros tantos prefirieron aguardar en las afueras del estadio Parque de los Príncipes.

Lo único cierto es que el volante rosarino continúa en la ciudad catalana y según informan los medios gauchos, el desplazamiento no será hoy. Y es que todavía no firma, pues se encuentran en negociaciones de su contrato, el cual se dice que será por dos años.

