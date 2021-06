Lo último sobre Christian Eriksen: ¡Su pedido desde el hospital!

Kasper Hjulmand, el DT de la Selección de Dinamarca, contó detalles de lo sucedido con Christian Eriksen en las horas posteriores a su desplome durante el partido ante Finlandia.

El entrenador habló en rueda de prensa. Y claro, el tema más relevante fue el de Christian Eriksen, el futbolista de 29 años que se recupera después de haber sufrido un ataque cardíaco durante el debut de Dinamarca en la Eurocopa.

“Hablamos todos con él esta mañana y vimos su sonrisa en la pantalla. Y entonces, dijo: ‘¿Cómo están? Creo que están peor que yo. Me siento como si tuviera que salir a entrenar ahora’”, fue lo primero que reveló el DT de la charla con el futbolista del Inter de Milán. Además habló de su pedido: “Christian quiere que sigamos jugando, así que lo vamos a hacer. Vamos a jugar por él”.

De lo otro que habló Hjulmand fue de la decisión de completar el encuentro: “Honestamente creo que no deberíamos haber vuelto al campo. Tengo un poco de mala conciencia. Sé que es una decisión difícil, mirando hacia atrás creo que fue una decisión equivocada. Los jugadores estaban en shock, no sabían si habían perdido a su amigo. No deberíamos haber jugado, es una sensación que tengo. Fue una decisión muy dura”.

Hay que recordar que el médico de la selección de Dinamarca, Morten Boesen, reveló que Christian Eriksen sufrió un paro cardiaco y que “estuvo muerto” antes de ser revivido. El profesional de la salud estuvo a cargo de la resucitación cardio-pulmonar que el volante recibió tras desvanecerse durante el partido de la Eurocopa contra Finlandia el sábado. “Lo recuperamos con la primera descarga del desfibrilador”, dijo Boesen este domingo en una conferencia de prensa. “Fue algo breve y crucial”, detalló. Según el comunicado oficial de la Selección de Dinamarca, Eriksen se encuentra en condición estable en un hospital de Copenhague.

