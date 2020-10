Lo último que se conoce sobre la lesión de Virgil van Dijk

Una de las fuertes consecuencias, que dejó el derbi de Merseyside para Liverpool, además del resultado, es la lesión de Virgil van Dijk.

El zaguero central holandés, estandarte defensivo en los Reds, llevó la peor parte en un aparatoso choque que tuvo con el arquero del Everton, Jordan Pickford. De hecho, hay quienes reclaman que esa jugada debió ser castigada con severidad por parte del árbitro.

“La información que estamos recibiendo es que tendría afectado el ligamento cruzado anterior, así que bueno, si ése es el caso entonces todo habría terminado para él. Se perdería entre siete y ocho meses de competición”, fue un reporte hecho por parte del canal deportivo beIN Sports, en exclusiva.

De ser así, Virgil van Dijk dejaría comprometida su participación en la Eurocopa. No le daría el tiempo o llegaría muy justo, si la recuperación avanza más pronto de lo esperado. De momento, se tema que ese serpia el procedimiento a seguir con el jugador, mientras se confirma los resultados de las valoraciones médicas.

Versiones de medios locales como Liverpool Echo indican que el futbolista salió con muletas del hospital, mientras que desde la institución no existe un pronunciamiento claro, limitándose a indicar que estará fuera del terreno de juego durante un “importante periodo de tiempo”.

+ Polémicas declaraciones de jugador de Liverpool tras el derbi con Everton

+ ¿Regaño de Ancelotti a Yerry Mina tras el derbi de Everton vs. Liverpool?

+ El mensaje de James luego del luchado empate contra Liverpool

Por cuenta de esta lesión, el club alista un fuerte alegato contra la organización de la Premier League sobre la forma en que se está llevando el VAR. No solo fue el error, que según el club hubo en la acción de fuera de lugar en tiempo de adición; también omitir este tipo de situaciones, que como las de Virgil van Dijk deberían ser sancionadas con más rigor.

“Virgil jugó con nosotros, no sé cuántos partidos seguidos. Y juega con dolor, juega con casi todo, pero esta vez no ha podido seguir jugando. Eso no es bueno”, explicó el entrenador Jürgen Klopp, visiblemente contrariado por la situación del defensor central.

Una última información acerca de la lesión que padece el buen zaguero holandés dice que pasará a ser revisado por parte de un especialista, quien dará el dictamen oficial acerca de la gravedad del inconveniente físico, como del tiempo que demandará su recuperación. Aún no se oficializa que la lesión de Virgil tenga que ver con los ligamentos de la rodilla.