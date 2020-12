Lo que viene en la Copa Libertadores en la que siguen 6 colombianos

Terminó de formarse el cuadro de la semifinal con la clasificación de Boca Juniors. Habrá duelos entre equipos argentinos y brasileros en la semifinal y en las dos llaves hay futbolistas colombianos.

Los tienen Boca Juniors y River Plate. En este caso los brasileros no cuentan con alguno de ellos. Palmeiras podría haber inscrito a Miguel Borja, pero optó por no hacerlo. Y Santos FC está por definir el futuro de Jonathan Copete, hombre que en 2020 estuvo cedido jugando en Chile con Everton de Viña del Mar. Todavía no hay una versión oficial sobre su retorno.

+ Sebastián Villa y un gol que lleva a Boca a semifinal de Libertadores

+ Así fue la joya de Jorge Carrascal que premió la Conmebol Libertadores

+ Juanfer Quintero reveló su trabajo mental para ganarle a Boca la Libertadores

Así que al momento de confirmarse las semifinales de la Copa Libertadores 2020, los futbolistas colombianos que aspiran a ganarla son los de Boca Juniors (Frank Fabra, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Sebastián Villa) y los de River Plate (Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré).

De ellos, el que ya la ganó fue Santos Borré, quien estuvo con River Plate en el plantel que en 2018 le ganó la final a Boca Juniors, que tenía a Frank Fabra y Edwin Cardona. Es el que podría repetir coronación. A partir de ahora los equipos quedan concentrados en las semifinales que empezarán a jugarse en el 2021.

Fechas de las semifinales de la Copa Libertadores

Martes 5 de enero:

River vs. Palmeiras | 7:30 p.m. (hora en Colombia)

Miércoles 6 de enero:

Boca Juniors vs. Santos FC | 5:15 p.m. (hora en Colombia)

Martes 12 de enero:

Palmeiras vs. River Plate | 7:30 p.m. (hora en Colombia)

Miércoles 13 de enero

Santos FC vs. Boca Juniors | 5:15 p.m. (hora en Colombia).

Coonmebol Libertadores y los datos oficiales de la semifinal